Gleich zwei Mal musste die Polizei am Sonntagabend zur Therme in Bad Wörishofen eilen. Unter anderem hatte ein Badegast (27) einen anderen Badegast attackiert.

Zunächst mussten Polizeibeamte wegen einer möglichen Zechprellerei zur Therme in Bad Wörishofen gerufen. Eine Gruppe von jungen Männern hatte mit einem verloren gegangenen Bezahlchip mehrere Getränke an der Bar bezahlen wollen. Als dies aufflog, beglichen die jungen Männer aus dem Raum Augsburg ihre Zeche dann selbst. Die vier Badegäste erwartet nun trotzdem eine Anzeige wegen Betrugs.

Gewalt in Therme: Badegast wird aggressiv

Ebenfalls am Sonntagabend ist es in der Therme Bad Wörishofen zu einer Auseinandersetzung zwischen eine 27-jährigen Mann und einer Gruppe weiterer junger Männer gekommen. Als ein unbeteiligter Zeuge den Streit schlichten wollte, griff ihn der 27-jährige Badegast an. Das Sicherheitspersonal konnte den 27-Jährigen unter Kontrolle bringen. Die eingesetzten Polizeibeamten mussten den Mann jedoch fesseln.

Badegast landet in Polizeigewahrsam

Dabei leistete der Badegast jedoch Widerstand und beleidigte die Beamten und die Angestellten der Therme. Der Mann musste die restliche Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. Zeugen des Zwischenfalls und auch der angegriffene Badegast sollen sich bei der Polizei in Bad Wörishofen melden.