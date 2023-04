Einen Scherz der teuren Art leistete sich am Mittwochvormittag ein 32-jähriger Mann in Sonthofen, als er bei der Einsatzzentrale der Polizei anrief und mitteilte, dass sein Auto beschädigt worden sei.

Schlechter Schwerz führt zu mehreren Anzeigen

Auf weitere Nachfrage fing er am Telefon an zu lachen und sagte, dass er auch "ein blaues Auto mit blauem Licht" fahren möchte und dass der Anruf nur Spaß war. Der Anruf wurde gesichert und die Adresse des Mannes an die Sonthofener Polizei weitergegeben. Als der Anrufer einen Überraschungsbesuch der Kollegen erhielt, kam denen nach Öffnung der Wohnungstür der Geruch von Rauschgift entgegen. Nachdem sich dadurch laut Polizei der Verdacht auf illegalen Konsum von Betäubungsmitteln ergab, wurde die Wohnung betreten.

Drogen im Wohnzimmer und auf dem Balkon

Dabei wurden auf dem Wohnzimmertisch Marihuana und ein benutzter Crusher sowie auf dem Balkon mehrere abgerauchte Joints aufgefunden. Ein Alkotest ergab zudem einen Wert von knapp über einem Promille. Wenn der Mann so weiter macht, dürfte sein Wunsch nach Mitfahrt in einem Polizeiauto bald in Erfüllung gehen. Zunächst erhält er erst einmal Anzeigen nach dem Betäubungsmittelgesetz und wegen Missbrauchs von Notrufen.