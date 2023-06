Ein Taucher hat im Gurrenhofsee bei Neu-Ulm eine gefährliche Entdeckung gemacht. Er fand beim Tauchen eine Granate aus dem 2. Weltkrieg. Was folgte war ein Einsatz der Polizei, der Feuerwehr, der Wasserwacht und einer Spezialfirma.

Der 35-jährige Sporttaucher war am Montag gegen 14 Uhr bei einem Tauchgang im Gurrenhofsee bei Neu-Ulm, berichtet die Polizei. Während des Tauchganges entdeckte er auf dem Grund des Sees einen seltsamen Gegenstand. Dieser Gegenstand entpuppte sich schließlich als eine Handgranate.

Britische Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg muss vor Ort gesprengt werden

Der Taucher rief die Polizei. Die Streife der Polizeiinspektion Neu-Ulm wiederum verständigte eine Spezialfirma zur Kampfmittel-Beseitigung. Wie sich dann nach Eintreffen des Kampfmittel-Beseitigungsdienstes herausstellte, handelte es sich um eine britische Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg, die nicht geborgen und vor Ort gesprengt werden musste.

See und Umgebung muss evakuiert werden

Aus diesem Grund und um die Umgebung und den See zu evakuieren und mögliche Menschen in der Nähe in Sicherheit zu bringen, rückten noch weitere Einsatzkräfte an. Die Feuerwehr Neu-Ulm war mit 29 Einsatzkräften und einem Boot, die Wasserwacht Senden mit 18 Einsatzkräften und einem Boot vor Ort im Einsatz. Außerdem kreiste ein Polizeihubschrauber über dem See. So konnten die Beamten sicherstellen, dass sich während der Sprengung keine weiteren Taucher oder Badegäste im See befinden. Die Sprengung verlief letztendlich offensichtlich erfolgreich und ohne weitere Zwischenfälle.