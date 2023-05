Vermutlich derselbe Täter dürfte am Mittwochmorgen in zwei Lebensmittelgeschäften am Bühlberg in Isny und am Angele-Hof in Neutrauchburg Einkaufende um ihre Geldbörsen erleichtert haben.

Der unbekannte Täter stahl sowohl einer 53-Jährigen im Markt in Isny als auch einer 62-Jährigen im Geschäft in Neutrauchburg das Portemonnaie aus den Taschen, die sie für kurze Zeit unbeobachtet in ihren Einkaufskörben gelassen hatten. Insgesamt erbeutete der Täter einen höheren dreistelligen Eurobetrag.

Taschendiebstahl in Isny: Ein Geldbeutel wurde gefunden

Während eine der Geldbörsen zwischenzeitlich in einer Mülltonne in der Nähe des Geschäftes wieder aufgefunden wurde, fehlt das braune Portemonnaie der 53-Jährigen immer noch. Der Polizeiposten Isny ermittelt wegen der Diebstähle, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07562/97655-0 erbeten.