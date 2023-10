Im Tannheimer Tal hat ein Unbekannter zwei Hirschen den Kopf abgetrennt und diese dann mitgenommen. Die Polizei ermittelt.

Gruseliger Fund an einer Straße in Schattwald im Tannheimer Tal in Tirol: Dort wurden am Samstag zwei Hirschkadaver entdeckt - beiden Tieren wurden die Köpfe abgetrennt.

Tannheimer Tal: Hirschköpfe fachmännisch abgetrennt

Laut der Polizei in Grän wurden die Tierkadaver oberhalb der Straßenböschung der Tannheimer Straße (B 199) in Richtung Brentenkopf gefunden. Der unbekannte Täter trennte den beiden Tieren fachmännisch die Köpfe ab und nahm diese im Anschluss mit. Die Tat ereignete sich im Zeitraum vom 4. Oktober 2023 bis 14. Oktober 2023.

Hirsche bei Brunftkampf tödlich verendet

Bei den zurückgelassenen Kadavern handelt es sich um die Überreste zweier männlicher Hirsche. Diese seien im Zuge von Revier-, bzw. Brunftkämpfen an ihren Verletzungen gestorben, so die Tiroler Polizei weiter. Die Polizei sucht nun nach dem Täter wegen eines Eingriffs in fremdes Jagdrecht und bittet um Hinweise. Wer Informationen zu dem Fall hat, soll sich mit der Polzeiinspektion Grän in Verbindung setzen. Die Telefonnummer lautet +43 59133 / 7153.

Rothirsche relativ häufig

Rothirsche kommen und Österreich und Deutschland relativ häufig vor. Die Tiere erreichen ein Gewicht von teils über 200 Kilogramm und eine Schulterhöhe von etwa 1,50 Meter. Allein in Deutschland leben rund 220.000 Exemplare, so eine Schätzung der Deutschen Wildtierstiftung. Die Tiere befinden sich im September und Oktober in der Brunftzeit. Während dieser befinden sich die männlichen Tiere immer wieder in teils heftigen Kämpfen mit ihren Artgenossen - dann sind in den Wäldern auch regelmäßig die Brunftrufe der Rothirsche zu hören.