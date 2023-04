Unbekannte Täter haben "diverse Fahrradkeller" in zwei Tiefgaragen im Stadtgebiet Füssen aufgebrochen. Nach Angaben der Polizei klauten die Täter zwei "äußerst hochwertige" E-Bikes im Wert von über 10.000 Euro.

Vermutlich in der Nacht auf Freitag brachen die Täter in die Tiefgaragen in der Feistlerstraße und im Ziegelangerweg ein. Dort versuchten sie an insgesamt zwölf Fahrradkellern die Türen aufzuhebeln. "In mindestens vier Fällen hatten sie Erfolg und schafften es die Türen zu öffnen", heißt es im Polizeibericht. "Obwohl diverse Räder und E-Bikes in den geöffneten Kellern standen, wurden lediglich zwei äußerst hochwertige Pedelecs entwendet."

Zeugenaufruf

Der Entwendungsschaden beläuft sich derzeit auf über 10.000 Euro. Der Sachschaden kann aktuell noch nicht genau beziffert werden. Weitere Geschädigten oder Zeugen werden gebeten, sich zeitnah an die Polizei Füssen zu wenden.