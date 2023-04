In Rot an der Rot im Landkreis Biberach hat am Mittwochvormittag ein Firmengebäude in der Straße "Bei der Sägmühle" gebrannt. Laut Polizei war das Feuer gegen 10:40 Uhr im Schleifraum des Unternehmes ausgebrochen. Vor dort breitete sich das Feuer auf das Dach und auf eine angrenzende Halle aus.

Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden

Die alarmierten Feuerwehren aus Rot an der Rot, Erolzheim, Ochsenhausen und Biberach waren mit vielen Einsatzkräften vor Ort. Erst nach mehreren Stunden bekamen die Feuerwehrleute die Flammen unter Kontrolle.

Vermutlich keine Personen im Gebäude

Nach aktuellen Informationen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen im Gebäude. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden, so die Polizei weiter. Derzeit ist noch nicht bekannt, warum das Feuer in dem Unternehmen ausgebrochen war. Auch über die Höhe des entstandenen Sachschadens gibt es keine Informationen. Die Polizei Ochsenhausen hat die Ermittlungen aufgenommen.