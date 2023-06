Ein Brand an einem Strommasten hat in der Nacht auf Freitag zu einem Stromausfall in mehreren Gemeinden bei Leutkirch geführt.

Das Feuer brach nach Angaben der Polizei am frühen Freitagmorgen gegen 3 Uhr an einem Strommast im Bereich Schorniggelhöfe aus und führte zu einem Stromausfall in Teilen mehrerer umliegender Gemeinden.

Querbalken löst sich und setzt unglückliche Kettenreaktion in Gang

Das Feuer sorgte dafür, dass der obere Teil des Mastes qualmte. Ursache für den Brand dürfte laut Polizei ein Querbalken gewesen sein. Der hatte sich aufgrund seines Alters und der Witterung gelöst, wodurch sich an den Leitungen Funken bildeten, die schließlich zum Brand führten.

Strom muss für Löscharbeiten abgestellt werden

Damit die Feuerwehr den Brand löschen konnte, musste der Strom der Leitung abgestellt werden - was zum Stromausfall führte. Wie hoch der Schaden ist, der durch das Feuer entstanden ist, ist derzeit noch unklar. Neben der Feuerwehr war auch ein Team des zuständigen Stromversorgers vor Ort im Einsatz.