In der Gemeinde Breitenbrunn hat ein Heutransport Feuer gefangen. Die Feuerwehr mussten danach rund drei Kilometer Straße ablöschen.

In Breitenbrunn im Unterallgäu hat am Sonntagnachmittag ein Strohtransport gebrannt. Nach Angaben der Polizei hatte ein Landwirt mehrere Strohballen auf ein dem Anhänger seines Traktors geladen und war damit auf dem Heimweg. Aus noch nicht geklärter Ursache gerieten die Ballen dabei aber in Brand.

Stroh fängt während Transport Feuer: Feuerwehr muss auf drei Kilometern Brände löschen

Der Landwirt habe daraufhin versucht, eines seiner Felder zu erreichen, verlor dabei aber immer wieder brennendes Stroh auf der Straße, berichtet die Polizei. Die alarmierten Feuerwehren aus Breitenbrunn, Oberrieden und Bedernau mussten daraufhin mehrere kleine Feuer auf der rund drei Kilometer langen Strecke löschen. Auch den Brand des Strohanhängers mussten die Einsatzkräfte ablöschen. Noch ist unklar, ob bei dem Zwischenfall auch die Straße beschädigt wurde. An dem Anhänger entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Feuer glücklicherweise niemand.

Feuer in Boos - Hoher Sachschaden bei Brand eines Mähdreschers

Auch in der Gemeinde Boos (Landkreis Unterallgäu) hat am Sonntag ein landwirtschaftliches Fahrzeug gebrannt. Gegen 16 Uhr war ein 47-jähriger Mann mit seinem Mähdrescher auf der Fellheimer Straße unterwegs und bemerkte einen Brand im vorderen Bereich des Fahrzeugs. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte verhindern, dass der Mähdrescher völlig ausbrennt. Derzeit geht die Polizei von einem technischen Defekt aus. Der Schaden, der bei dem Brand entstand, wird von der Polizei auf rund 75.000 Euro geschätzt. Insgesamt waren 40 Feuerwehrleute und zwei Streifenwagen der Polizei Memmingen im Einsatz.

Heuballenpresse brennt im nördlichen Ostallgäu

In Jengen im Landkreis Ostallgäu hat am Sonntagabend ebenfalls landwirtschaftliches Gerät Feuer gefangen. Ein 25-jähriger Mann hatte den Brand im Ortsteil Weicht bemerkt und war mit seinem Gespann auf ein landwirtschaftliches Anwesen gefahren. Dort geriet die Heuballenpresse dann in Vollbrand und richtete auch an dem Zugfahrzeug einen Schaden an. Auch in diesem Fall vermutet die Polizei einen technischen Defekt als Brandursache. Dank der Feuerwehren aus Beckstetten, Weicht, Rieden und Jengen konnte das Feuer nicht auf Gebäude übergreifen. Bei dem Brand der Heuballenpresse entstand ein Sachschaden von über 100.000 Euro.