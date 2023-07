Ein Streit zwischen zwei Nachbarn ist am Mittwoch in Leutkirch völlig aus dem Ruder geraten. Die Polizei musste schließlich die Streithähne trennen.

Ein 63-jähriger Mann ärgerte sich am Mittwoch darüber, dass sich immer mehr Müll in seinem Wohnhaus in der Memminger Straße in Leutkirch anhäuft. Er hatte die Kinder des Nachbarn in Verdacht und sprach deren Eltern an.

63-jähriger Mann und Kindsvater prügeln, bedrohen und beleidigen sich

Das Gespräch zwischen dem 63-Jährigen und dem Kindsvater wurde jedoch immer hitziger. Es kam zum Streit, der schließlich eskalierte. Die beiden prügelten sich. Außerdem sollen Beleidigungen und Bedrohungen ausgesprochen worden sein.

Die Polizei, die zwischenzeitlich gerufen wurde, trennte die beiden Streithähne. Auf beide Männer kommen nun Strafanzeigen zu, heißt es von Seiten der Polizei.