Am Samstagmittag hat ein über 80-jähriger Senior am Bahnhof in Füssen einer Touristin aus Niedersachsen ins Gesicht geschlagen. Der Grund war ein Streit um einen Toilettenschlüssel.

Wie die Polizei mitteilt, leidet der über 80 Jahre alte Mann unter Inkontinenz und wollte deshalb schnellstmöglich die Toilette aufsuchen. Die Touristin wollte ihm jedoch nicht sofort den Schlüssel für die Toiletten übergeben, weshalb er ihr diesen aus der Hand riss und ihr ins Gesicht schlug.

Verfahren eingeleitet

Laut Polizeiangaben erlitt die Touristin leichte Verletzungen, die jedoch nicht medizinisch behandelt werden mussten. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwältin wird nun gegen den älteren Mann wegen Körperverletzung ermittelt.