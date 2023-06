Vollkommen die Fassung verloren hat eine Frau auf dem Parkplatz eines Discounters in Füssen. Sie fuhr mit dem Auto ihre Kontrahentin an.

Die Frau war hatte sich nach Angaben der Polizei mit einer 33-jährigen Frau auf dem Parkplatz eines Discounters im Gewerbegebiet im Füssener Norden um einen Parkplatz im Schatten gestritten. Und dabei tickte die Frau vollkommen aus. Im Streit fuhr sie die junge Frau mit ihrem Auto an. Glücklicherweise wurde die 33-Jährige dabei nur leicht verletzt.

Ältere Frau beleidigt und ohrfeigt 33-Jährige auf Parkplatz in Füssen

Anschließend versuchte sie noch, die Sache mit der älteren Frau zu klären. Doch keine Chance: Als die 33-Jährige die Unbekannte auf ihr Verhalten ansprach, geriet die Unbekannte noch mehr in Rage. Sie beleidigte die 33-Jährige. Anschließend holte sie aus und verpasste der jungen Frau mit der flachen Hand eine Ohrfeige. Anschließend fuhr die Unbekannte davon.

Polizei Füssen ermittelt und sucht nach Zeugen

Nun ermittelt die Polizei in dem Fall. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sollen sich bei der Polizeiinspektion Füssen unter der Telefonnummer 08362/91230 melden.

Besuchergruppen geraten in Freizeitpark im Unterallgäu in Streit

Wegen eines nichtigen Grunds hatten sich am Mittwoch auch zwei Besuchergruppen in einem Freizeitpark in Rammingen (Landkreis Unterallgäu) in die Haare gekriegt. Auslöser dafür waren Streitereien beim Anstellen in einer Warteschlange. Weil die Situation zu eskalieren drohte, schritten zwei Busfahrer ein, die die Besuchergruppen begleiteten, und trennten die Gruppen.

Frauengruppe muss Freizeitpark verlassen

Doch damit war die Sache noch lange nicht erledigt. Weil eine der Gruppen, die aus drei Frauen im Alter von 18 bis 24 Jahren bestand, offenbar ankündigte, der anderen Gruppe eine "Abreibung" verpassen zu wollen, verständigten die Busfahrer einen Angestellten des Freizeitparks. Der wies die jungen Frauen aus dem Park. Das wollten die Frauen aber wohl nicht einfach so hinnehmen. Auch mit dem Angestellten des Freizeitparks gab es anschließend Ärger, weshalb nun die Polizei in Bad Wörishofen ermittelt.