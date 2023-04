Am Sonntagmittag musste die Feuerwehr in Ulm zu einem Brand in einer Tiefgarage ausrücken. Zeugenberichten zufolge war ein Streit zwischen einem Mann und einer Familie außer Kontrolle geraten.

Nach Angaben der Polizei hatte der 44-jährige Mann versucht gewaltsam in die Wohnung der Familie einzudringen. Er wurde bei dem Einsatz schwer verletzt. Drei weitere Menschen wurden leicht verletzt.

Bewohner in Gefahr

Wie erste Ermittlungen ergaben, hatte der Mann offenbar mindestens ein Auto in der Tiefgarage angezündet. Weil aus der Tiefgarage Zugang zu allen Wohnungen besteht, mussten alle Bewohner der umliegenden Gebäude evakuiert werden. Zwei Polizisten erlitten während des Einsatzes durch die Rauchgase leichte Verletzungen.

Großeinsatz

Fünf Notfallseelsorger betreuten die Bewohner an den Sammelpunkten. Zwei Stunden später konnten sie in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Feuerwehr Ulm war mit 64 Einsatzkräften und zwölf Fahrzeugen, der Rettungsdienst 25 Einsatzkräften und elf Fahrzeugen am Einsatzort. Die Kriminalpolizei Ulm ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.