Ein furchtbares Verbrechen erschüttert Kaufering bei Landsberg: Ein 35-Jähriger soll dort am Donnerstag seinen eigenen Bruder im Streit erstochen haben.

In Kaufering im Landkreis Landsberg hat sich am Donerstagabend ein schreckliches Verbrechen ereignet. Im Streit soll ein 35-jähriger Mann seinen eigenen Bruder erstochen haben. Der Verdächtige wurde am Freitag dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Schwerer Verdacht: Mann soll in Kaufering Bruder erstochen haben

Wie die Polizei berichtete, ereignete sich die Bluttat am Donnerstag, 22. Juni, gegen 20.40 Uhr. Zu dieser Zeit kam es in einer Wohnung im Westen von Kaufering zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Brüdern im Alter von 35 und 42 Jahren. Im Verlauf der tätlichen Auseinandersetzung habe der 35-Jährige seinem älteren Bruder mit einem Messer so schwere Verletzungen zugefügt, dass dieser noch in der Wohnung starb.

Reanimationsmaßnahmen durch einen alarmierten Notarzt blieben ohne Erfolg - der Mediziner konnte nichts mehr für den 42-Jährigen tun.

Bruder in Kaufering getötet: Verdächtiger in Haft

Der Tatverdächtige ließ sich durch Polizeibeamtinnen und -beamte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Landsberg am Lech noch vor Ort widerstandslos festnehmen.

Das Motiv für den Streit und die Tat ist bislang unklar, so das Polizeipräsidium Oberbayern-Nord am Freitag in einer Mitteilung. Auch weitere Details zum Umfeld der Brüder wurden zunächst nicht bekannt. Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck nahm noch am Donnerstagabend die Ermittlungen auf, sicherte Spuren am Tatort und begann mit ersten Befragungen.

Der 35-Jährige wurde am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den Mann, der im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

Kaufering ist ein Markt mit rund 10.000 Einwohnern im Landkreis Landsberg in Oberbayern. Der Ort am Lech liegt etwa fünf Kilometer von der Kreisstadt entfernt.