In eine Prügelei eskaliert ist am Samstag ein Streit zwischen einem 15-Jährigen und einem 46-Jährigen in einer Wohngemeinschaft in Illertissen. Der Teenager trat dabei mehrmals auf seinem Kontrahenten ein, berichtet die Polizei.

Am Samstag besuchte ein 15-Jähriger eine Wohngemeinschaft in Illertissen, wo er Alkohol trank und Drogen nahm. Gegen 02:15 Uhr geriet er mit einem Bewohner in Streit, der schließlich in eine Prügelei ausartete. Nachdem der 46-Jährige zu Boden gestürzt war, ließ der Teenager nicht etwa von ihm ab, sondern trat mehrmals gegen den Oberkörper seines Kontrahenten. Das filmte ein 28-jähriger Mitbewohner mit seinem Handy. Als der 15-Jährige das bemerkte, riss er ihm das Mobiltelefon aus der Hand. Während der 28-Jährige sich sein Handy wieder zurückholen wollte, hielt ihn der 15-Jährige mit Fußtritten auf Abstand. Dabei wurde der 28-Jährige nicht verletzt.

15-Jähriger flüchtet Richtung Innenstadt

Anschließend ergriff der 15-Jährige samt Mobiltelefon zu Fuß die Flucht in Richtung Innenstadt. Zahlreiche Streifenwagen fahndeten anschließend nach dem Teenager. Die Beamten der PI Illertissen wurden von Kräften der PI Weißenhorn, PI Memmingen und den Diensthundeführern unterstützt.

Teenager hat blutverschmierte Hände

Die Beamten ermittelten, um wen es sich bei dem 15-Jährigen handelt und suchten ihn anschließend an seiner Wohnanschrift in Illertissen auf. Als die Beamten auf den Jungen trafen, hatte er blutverschmierte Hände, heißt es im Polizeibericht. Den Beamten erklärte er, dass der 46-Jährige ihn ebenfalls angegriffen hätte, er allerdings unverletzt geblieben sei. Das Handy konnten die Polizisten bislang noch nicht sicher stellen.

Streithähne waren stark alkoholisiert

Nach Rücksprache mit dem Jour-Staatsanwalt musste der 15-Jährige zur Blutentnahme. Sowohl der Teenager als auch der 46-Jährige waren zum Tatzeitpunkt stark alkoholisiert, so die Polizei. Letzterer wurde leicht verletzt in einem nahegelegenen Krankenhaus versorgt. Den 15-Jährigen erwartet eine Strafanzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Diebstahl.