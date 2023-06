Die Polizei sucht einen Mann, der am Dienstagabend zwei Seniorinnen in Überlingen angegriffen hat. Er ging mit einem Stock auf die zwei los.

Die 80 und 74 Jahre alten Frauen waren nach Angaben der Polizei am Dienstag gegen 18:30 Uhr am Stadtgraben in Überlingen unterwegs, als sie mit dem Unbekannten in Streit gerieten.

Der artete schließlich derart aus, dass der Mann der 80-Jährigen einen ihrer Nordic-Walking-Stock wegnahm und beiden Frauen damit einen Stoß versetzte. Die 80-Jährige stürzte daraufhin. Ein Rettungswagen musste sie in eine Klinik bringen. Die 74-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Der Mann kümmerte sich aber nicht weiter um die Frauen und ging davon.

Polizei in Überlingen bittet um Hinweise

Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07551/8040 um Hinweise zu dem Mann.

Der Unbekannte wird folgendermaßen beschrieben:

