In einem Erlebnisbad in Sonthofen, ist ein Streit eines getrennt lebenden Ehepaars ausgeartet: Der Mann würgte seine Frau mit beiden Händen.

Der Streit des getrennt lebenden Ehepaares fand am Mittwochabend in einem Erlebnisbad in Sonthofen statt. Das Paar fing laut Polizei aus bisher unbekanntem Grund derart an zu streiten, dass der 33-jährige Mann seine gleichaltrige Exfrau mit den Händen am Hals zu würgen begann.

Frau leicht verletzt - Unbeteiligte greifen ein

Unbeteiligte Personen, die den Vorfall mitbekamen, zogen den Mann von der Frau weg und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei der Attacke des Mannes verletzte sich die Frau leicht. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.