Ein kurioser Anruf hat die Polizei am Donnerstag in Mindelheim auf Trab gehalten. Ein Mann sagte den Beamten, dass ihn zwei Männern bedroht hätten. Doch dabei handelte es sich wohl um eine Lüge.

Am Donnerstag ging bei der Polizei in Mindelheim ein kurioser Anruf ein. Ein Mann sagte, dass ihn gerade zwei Männer in der Mindelheimer Innenstadt bedroht hätten, berichtet die Polizei. Die beiden hätten jeweils ein Messer bei sich gehabt und wären mit einer Gruppe von vier weiteren Männern zu Fuß in der Mindelheimer Innenstadt unterwegs gewesen.

Polizei ermittelt wegen Vortäuschens einer Straftat

Die Polizei suchte anschließend nach den besagten Männern, wurde aber nicht fündig. Als die Beamten den Anrufer nach seinem Namen fragten, log er die Polizisten an. Wegen der unglaubwürdigen Angaben des Mannes ermittelt die Polizei nun wegen des Vortäuschens einer Straftat.

Wer sachdienliche Hinweise zu der Männergruppe geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 08261/76850 an die Polizei in Mindelheim wenden.