Auf der Brenner-Autobahn bei Steinach passierte am späten Donnerstagabend ein Unfall. Ein Lkw kippte um. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Die Autobahn war für längere Zeit in beide Richtungen gesperrt.

Am Donnertag gegen 23:15 Uhr kam es laut Polizei im Gemeindegebiet von Steinach auf der Brenner-Autobahn in Fahrtrichtung Innsbruck zu einem Verkehrsunfall mit einem österreichisch, bulgarischen Sattelkraftfahrzeug welches mit LNG (Liquid Natural Gas) betrieben wird.

Brenner-Autobahn zeitweise in beide Richtungen gesperrt

Der Lkw kippte bei dem Unfall auf die Seite. Dadurch wurde der Gastank beschädigt und es trat Gas aus. Aus diesem Grund sperrten die Einsatzkräfte die Brenner-Autobahn in beiden Fahrtrichtungen. Nachdem der Gastank weitgehend geleert war, konnte mit der Bergung des Lkw begonnen werden. Um 01:50 Uhr wurde die Autobahn Richtung Süden und ab 03:50 Uhr auch in Fahrtrichtung Norden wieder für den Verkehr freigegeben.

Lkw-Fahrer kommt schwer verletzt ins Krankenhaus

Der 55-jährige bulgarische LKW-Lenker wurde nach der Erstversorgung am Unfallort mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus Innsbruck gebracht. Am Sattelkraftfahrzeug entstand schwerer Sachschaden.