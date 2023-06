Als ein heftiger Schauer über die A7 bei Altenstadt zog, verloren zwei Autofahrer fast an der gleichen Stelle die Kontrolle über ihre Autos.

Ein 69-jähriger Autofahrer war am Donnerstagabend auf der A7 in Richtung Füssen unterwegs, als es gegen 18:45 Uhr plötzlich heftig zu regnen begann. Aufgrund von Aquaplaning verlor der Mann nach Angaben der Polizei nahe der Anschlussstelle Altenstadt die Kontrolle über sein Auto.

Autofahrer und Beifahrerin bleiben bei dem Verkehrsunfall auf der A7 bei Altenstadt unverletzt

Es kam nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte gegen mehrere Verkehrszeichen, durchbrach einen Wildschutzzaun und kam danach im Grünstreifen zum Stehen. Der Autofahrer und seine Beifahrerin hatten Glück. Sie blieben unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon.

Autofahrerin verliert bei Altenstadt Kontrolle über ihr Auto und überschlägt sich mehrfach

Wenige Minuten später verlor eine 32-jährige Autofahrerin fast an der selben Stelle die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Aufgrund von Aquaplaning schleuderte sie nach rechts. Ihr Auto fuhr über die Leitplanke, was dazu führte, dass sich ihr Wagen mehrmals überschlug. Ihr Auto kam erst hinter einem Wildschutzzaun zum Stehen.

Auch die 32-Jährige hatte Glück im Unglück. Sie zog sich bei dem Crash nur leichte Verletzungen zu. Die Rettungskräfte brachten sie zur weiteren Behandlung ins Klinikum Memmingen.

Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro

Bei den beiden Unfällen entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden sowohl an den beiden Autos als auch an diversen Einrichtungen der Autobahn. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf ca. 20.000 Euro. Bis die Autos geborgen wurden, waren die Feuerwehr Altenstadt und die Autobahnmeistereien Memmingen und Vöhringen im Einsatz.

Das Unwetter, das am Donnerstagabend über das Allgäu zog, hatte auch gravierende Folgen für ein Reihenhaus in Amtzell (Landkreis Ravensburg). Dort schlug ein Blitz ein und setzte den Dachstuhl des Hauses in Brand.