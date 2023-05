Die B30 war in Meckenbeuren beidseitig gesperrt. Der Grund war eine starke Rauchentwicklung in der Hauptstraße.

Update:

Am Montag kam es laut Polizei gegen 09:00 Uhr in der Hauptstraße in Meckenbeuren zu einer starken Rauentwicklung. Nach den bisherigen Ermittlungen des Polizeirevier Friedrichshafen gab es im Keller eines dortigen Einfamilienhauses einen lauten Knall sowie Blitze und Rauch aus einem Sicherungskasten. Nachdem die Feuerwehr den Sicherungskasten mit einem Handlöscher löschte und das Gebäude vom Rauch befreien konnte, wurde festgestellt, dass es zu keinem offenen Brand gekommen ist.

Straße wieder befahrbar

Die Ursache ist bislang nicht bekannt. Über den Stromnetzverantwortlichen wurde der Strom für das komplette Gebäude abgestellt und muss bis zur Behebung des nicht unerheblichen Schadens abgeschaltet bleiben. Die Beamten des Polizeipräsidiums Ravensburg haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die B30 war für nahezu eine Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Bezugsmeldung:

Auch interessant für dich: 20.000 Euro Schaden

Feuer in Altenstadt: Schuppen brennt fast vollständig aus

In Meckenbeuren gab es am Montagnachmittag eine starke Rauchentwicklung. Aus einem Haus in der Hauptstraße drang dichter Rauch. Zuerst wurde ein Kellerbrand vermutet. Doch wie ein Polizeisprecher gegenüber all-in.de mitteilte, war ein Sicherungskasten dafür verantwortlich. "Es gab einen Knall, Blitze und Rauch", sagte der Sprecher.

Keine Verletzten, aber Straßensperrung

Die Ursache ist wohl technisch bedingt. Es gibt keine Verletzten. Dennoch ist die B30 momentan wegen dem Einsatz beidseitig gesperrt. Einsatz- und Rettungskräfte sind vor Ort. Wielange die Straße noch gesperrt ist, ist unklar.