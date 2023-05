In Kaufbeuren haben sich einer oder mehrere Unbekannte am Pfingstwochenende einen Gabelstapler "geliehen". Dabei beschädigten sie das Fahrzeug. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der oder die Täter waren laut Polizei in eine Lagerhalle in der Mindelheimer Straße eingestiegen. Ein dort in der Halle geparkter Gabelstapler erweckte augenscheinlich reges Interesse. Nach einer Spritztour über das Firmengelände und dem Verlust einer der beiden Gabeln des Staplers, parkten der oder die Täter das Fahrzeug wieder in der Halle. Die Polizei Kaufbeuren ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs sowie des unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeuges. Hinweise bitte an die Polizei Kaufbeuren.