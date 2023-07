Ein Mann geht nachts nichtsahnend durch Sonthofen. Plötzlich stolpert er und fällt beinahe in ein tiefes Loch mitten auf der Straße. Ein Unbekannter hat dort den Gullideckel aus seiner Verankerung im Boden genommen.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der in der Mitte der Fahrbahn befindliche Gullideckel in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Völkstraße in Sonthofen von einem unbekannten Täter ausgehoben.

Mann stürzt in Sonthofen beinahe wegen ausgehobenem Gullideckel

Festgestellt hatte das ein 44-jähriger Mann. Er war gegen 2:45 Uhr durch die Völkstraße gelaufen. Durch das Loch im Boden wäre der 44-Jährige fast gestürzt. Der Gullideckel wurde mehrere Meter weiter festgestellt. Mögliche Zeugen werden nun gebeten, sich bei der Polizei Sonthofen (08321/6635-0) zu melden.