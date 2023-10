Eine neunjährige Schülerin auf einem Fahrrad ist in Sonthofen auf dem Weg zur Schule mit einem Auto zusammengestoßen. Sie wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ist am Mittwoch gegen 07:20 Uhr passiert. Das teilte die Polizei mit. Die neunjährige Schülerin fuhr um diese Zeit mit ihrem Fahrrad zur Grundschule. Sie fuhr den Gehweg in der Bahnhofstraße entlang, als eine 29-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen in eine Einfahrt fuhr.

Obwohl die Frau sehr langsam fuhr und sich in die Einfahrt tastete, kam es zum Zusammenstoß mit der Schülerin. Das Mädchen stürzte von Fahrrad. Die Neunjährige zog sich mehrere Schürfwunden zu. Ein Rettungswagen brachte die Schülerin im Beisein ihrer Mutter zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus nach Immenstadt. Sowohl das Auto als auch das Fahrrad wurden leicht verkratzt.