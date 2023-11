Zusammengeprallt sind am Samstag zwei Skifahrer im Skigebiet Sölden in Tirol. Eine Frau wurde dabei verletzt. Der andere Skifahrer fuhr nach dem Crash einfach davon.

Der Skiunfall ereignete sich am Samstagmittag um 13:00 Uhr im Skigebiet Sölden in Tirol. Wie die Polizei berichtet, krachte eine 24-jährigen Skifahrerin aus Belgien mit einem anderen Skifahrer zusammen. Die Belgierin stürzte und verletzte sich am linken Unterarm.

Skifahrer fährt nach Unfall im Skigebiet Sölden weiter

Der andere Skifahrer konnte sich auf den Beinen halten und blieb zunächst ca. fünf Meter unterhalb der Frau stehen. Dann fuhr er allerdings weiter, ohne seine Personalien angegeben zu haben.

Die Verletzte wurde in einer medizinischen Einrichtung in Sölden ärztlich versorgt. Die Polizei konnte bisher nicht ermitteln, um wer der andere Skifahrer war. Laut Zeugen soll er ca. 25 Jahre alt sein und eine grüne Jacke getragen haben.

Schwerer Skiunfall am Donnerstag im Skigebiet Gurgl

Bereits am Donnerstag wurde eine Jugendliche nur wenige Kilometer entfernt im Skigebiet Gurgl bei einem Skiunfall verletzt. Ein Skifahrer aus Spanien hatte die Kontrolle über seine Skier verloren und war in die 17-jährige Skifahrerin aus Deutschland geprallt. Die Jugendliche wurde dabei schwer verletzt. Auch der Spanier musste im Krankenhaus behandelt werden.

Der Tourismusort Sölden

Sölden ist ein Ferienort in den Alpen, der im Ötztal im österreichischen Bundesland Tirol liegt. Der Ort mit 3.087 Einwohnern (Stand 1. Januar 2023) hat sich vom Bergbauerndorf zum Touristenort mit den meisten Übernachtungen in Österreich entwickelt. Mit um die zwei Millionen Übernachtungen pro Jahr und rund 15.000 Gästebetten ist Sölden ein wichtiges Tourismusgebiet.

Auch interessant für dich: Kollision

Deutsche Skifahrerin bei Unfall in Tirol schwer verletzt

Die malerische Ötztaler Gletscherstraße führt am Rettenbach- und Tiefenbachgletscher vorbei. Auf dem Gaislachkogl, dem Tiefenbachkogl und der Schwarzen Schneid, die allesamt über 3.000 Meter hoch sind, bieten Aussichtsplattformen einen Panoramablick auf die Ötztaler Alpen.