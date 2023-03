Am Montagvormittag ist eine Skifahrerin bei einem Unfall in Lech schwer verletzt worden. Die 60-jährige war auf der Piste mit einer anderen Skifahrerin zusammengestoßen.

Die 60-Jährige war gegen 11:50 Uhr auf der blauen Piste in der Nähe der Bergstation Hasensprung unterwegs. Zu Beginn des dortigen Flachstückes hielt die Skifahrerin am rechten Pistenrand an. Kurz darauf wurde sie dort von einer in "Schussposition" fahrende Skifahrerin erfasst.

Skifahrerin erleidet Gehirnerschütterung

Beide Frauen stürzten nach dem Zusammenstoß. Die 60-Jährige überschlug sich mehrfach, wobei sich auch beide Skier lösten. Die unfallverursachende Skifahrerin stand wieder auf und setzte ihre Abfahrt fort. Die 60-Jährige erlitt eine Gehirnerschütterung, einen Rippenbruch und einen Bänderriss.

Zeugenaufruf

Die Polizei bittet Zeugen des Unfallherganges, insbesondere die Abfahrerin, sich bei der Polizeistation Lechzu melden. Die Skiläuferin trug einen roten, enganliegenden Skianzug. Eine genauere Beschreibung liegt nicht vor.