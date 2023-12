Sigmaringen: Schüler kündigen Straftat an, um Schulausfall zu erzwingen

In Sigmaringen haben einige Schüler zu einem drastischen Mittel gegriffen. Um nicht in die Schule zu müssen, kündigten sie eine Straftat an.

Am Montag tauchte laut Polizei an der Schule in der Billharzstraße in Sigmaringen eine Schmiererei auf, die für einigen Trubel sorgte. Nachdem die Schmiererei entdeckt worden war, verständigten die Schulverantwortlichen die Polizei. Der Grund: Die Schmiererei kündigte eine angeblich geplante Straftat an.

Straftat angekündigt, damit die Schule ausfällt

Welche Straftat der Schriftzug genau ankündigte ist nicht bekannt. Dennoch reichte es aus, damit die Polizei die Ermittlungen aufnahm. Die führten auch recht schnell zum Erfolg: Einige Schüler räumten laut Polizei ein, für die Schmiererei verantwortlich zu sein. Ihr offenkundiges Ziel war der Polizei zufolge ein Tag Schulausfall.