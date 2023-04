Die Polizei in Vorarlberg hat eine Hundeattacke vom 26. Oktober 2022 aufgeklärt. Ein 29-jähriger Mann war damals von einem nicht angeleinten Hund in den Bauch gebissen worden. Die Hundehalterin entfernte sich vom Tatort und kam nicht mehr zurück. Jetzt hat die Polizei die Besitzerin gefunden.

Am 26. Oktober 2022, war der 29-jährige Arbeiter gegen 16.25 Uhr im Außenbereich eines Gasthauses in Gaißau mit diversen Arbeiten beschäftigt. Dabei lief eine Frau mit ihren zwei Hunden vorbei, wovon einer nicht angeleint war. Der nicht angeleinte Hund attackierte der Polizei zufolge plötzlich den 29-Jährigen und biss ihn in den Bauch.

Hundebesitzerin haut einfach ab

Die Hundebesitzerin weigerte sich anschließend, ihre Personalien bekannt zu geben. Sie gab an, ihre Hunde zu ihrem Auto zu bringen und wieder vorbeizukommen, was jedoch nicht passierte. Der Rettungsdienst brachte den verletzten 29-Jährigen ins Krankenhaus nach Bregenz. Der Mann erstattete Anzeige bei der Polizei.

Polizei findet Hundehalterin bei Kontrolle

Anhand von Personen- und Hundebeschreibung kontrollierte die Polizei in Höchst am 12. April 2023 im "Gaißauer Ried" eine Frau mit ihren zwei Hunden. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich tatsächlich um die damalige Hundebesitzerin handelte. Die 59-Jährige zeigte sich zum Teil geständig. Sie wird bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.