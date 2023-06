Ein Paketzusteller (22) ist in einem Aufzug sexuell übergriffig geworden. Das Opfer ist erst 14 Jahre als. Beide befanden sich zum Tatzeitpunkt in einem Aufzug.

Wie die Polizei in München mitteilt, ist es im Münchner Stadtteil Ramersdorf am Montag zu einem sexuellen Übergriff auf eine erst 14-jährige Jugendliche gekommen. Bei dem Täter soll es sich um einen 22-jährigen Mann handeln. Erschreckend: Der Mann soll die Tat während der Auslieferung eines Paketes begangen haben - er ist als Paketzusteller beschäftigt.

Sexueller Übergriff in München: Täter ging sein jugendliches Opfer im Aufzug an

Das 14-jährige Mädchen hatte dem 22-jährigen Mann am Montagnachmittag gegen 16:30 Uhr die Haustür zu einem Wohnhaus geöffnet. Gemeinsam mit dem Paketzusteller war sie dann in den Aufzug gestiegen. Während der Fahrt in ein höher gelegenes Stockwerk sei der Mann dann sexuell übergriffig geworden, berichtet die Münchner Polizei weiter.

Opfer kann Paketzusteller entkommen

Die 14-Jährige konnte sich glücklicherweise gegen den 22-Jährigen wehren und aus dem Aufzug flüchten. Sie brachte sich in der Wohnung ihrer Mutter in Sicherheit. Der 22-jährige Paketzusteller soll das Haus nach der Tat wieder verlassen haben, so die Polizei.

Münchner Polizei nimmt mutmaßlichen Täter am Dienstag fest

Gemeinsam mit ihrer Mutter erstattete die Jugendliche bei der Polizei im Stadtteil Perlach Anzeige gegen den Mann. Aufgrund der guten Täterbeschreibung konnten Polizeibeamte den Paketzusteller am Dienstagvormittag gegen 11:40 Uhr an seinem Arbeitsplatz festnehmen. Die Beamten brachten den Mann daraufhin in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München.

Nach sexuellem Übergriff auf Jugendliche in Ramersdorf: Paketzusteller in U-Haft

Ein Haftrichter hat mittlerweile einen Haftbefehl gegen den Paketzusteller erlassen. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft. Das Münchner Kommissariat für Sexualdelikte hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Falle einer Verurteilung droht dem Mann eine Freiheitsstrafe.