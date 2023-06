An seinem Penis herumgespielt hat ein junger Mann am Samstag am Mindelsee in Mindelheim. Die Polizei ermittelt nun und sucht Zeugen.

Eine Frau war am Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr im Mindelsee bei Mindelheim schwimmen, als sie am Ufer einen nackten Mann entdeckte. Der zog sich daraufhin zwar seine Unterhose wieder an - doch die trug er nicht lange. Als die Frau wieder zurückschwamm, stand der Mann erneut splitterfasernackt am Ufer und führte laut Polizeibericht "sexuelle Handlungen an sich aus". Er hört auch nicht damit auf, als sich die Frau näherte. Erst als die Schwimmerin mit einer Anzeige drohte, zog der Mann seine Unterhose an und lief mit seinen Sachen davon.

Die Frau beschrieb den Mann folgendermaßen:

circa 20 bis 25 Jahre als

etwa 1,60 Meter groß

circa 60 Kilogramm schwer

schmächtig

glattes, schwarzes Haar

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei ermittelt nun wegen exhibitionistischer Handlungen beziehungsweise Erregung öffentlichen Ärgernisses. Sie bittet alle, die ähnliche Vorfälle erlebt oder beobachtet haben, sich bei der Polizei zu melden. Besonders der Mann soll sich mit den Beamten in Verbindung setzen, der auf die Situation aufmerksam wurde und sich mit der Frau unterhielt.

Die Polizei in Mindelheim ist unter der Telefonnummer 08261/76850 erreichbar.