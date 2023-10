In Friedrichshafen wurden diese Woche zwei Frauen Opfer von sexuellen Belästigungen. Jeweils ein Mann soll die Frauen dabei unsittlich berührt haben. Die mutmaßlichen Täter wurden festgenommen.

Opfer kann Täter fotografieren

Der erste Fall ereignete sich laut Polizei am Dienstagabend. Ein 29-jähriger Mann wird beschuldigt, eine Frau unsittlich berührt zu haben. Die 45-Jährige war gegen 17:45 Uhr auf einem Fußweg entlang der Rotach unterwegs, als ein zunächst unbekannter Mann an sie herantrat. Der Frau gelang es, von dem Unbekannten ein Bild zu fertigen, daher konnten die Beamten den 29-Jährigen schnell ausfindig machen und in seiner Unterkunft festnehmen. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Mann pöbelt Passanten am Stadtbahnhof an

Strafrechtliche Konsequenzen kommen auch auf einen 25-jährigen Mann zu, den Polizeibeamte am Mittwochabend in Gewahrsam genommen haben. Bereits gegen 18:00 Uhr war die Polizei alarmiert worden, weil der 25-Jährige am Stadtbahnhof Passanten belästigt und angepöbelt haben soll. Beamte der Bundespolizei erteilten dem Mann einen Platzverweis.

Sexuelle Belästigung und Ladendiebstahl

Gegen 18:30 Uhr musste die Polizei erneut anrücken, weil der 25-Jährige eine Frau unsittlich berührt haben soll. Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen nahmen den Mann daraufhin vorläufig fest. Während der weiteren polizeilichen Maßnahmen stellte sich außerdem heraus, dass der 25-Jährige zuvor einen Ladendiebstahl begangen hatte. Weil der Tatverdächtige sich laut Polizei zunehmend aggressiv verhielt, musste er die Nacht in der Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen. Gegen ihn wird nun wegen sexueller Belästigung und wegen Diebstahls ermittelt.