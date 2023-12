In Feldkirch hat ein Unbekannter drei Frauen im Alter von 18, 19 und 20 Jahren sexuell belästigt. Der Mann begrapschte alle drei Frauen mehrfach.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag, den 8. Dezember um 0:50 Uhr, wie die Polizei mitteilt. Um diese Uhrzeit gingen die drei Frauen im Alter von 18, 19 und 20 Jahren auf der Bahnhofstraße in Feldkirch in Richtung Innenstadt. Dabei lief ein unbekannter Mann hinter ihnen her. als der Mann die Frauen eingeholt hatte, fasste er allen drei Frauen ans Gesäß.

Unbekannter belästigt Frauen in Feldkirch sexuell

Daraufhin entfernte sich der Mann etwas. Allerdings nicht für lange. Kurz darauf kam er wieder zurück und wiederholte den Griff ans Gesäß der drei jungen Frauen. Anschließend flüchtete er in die Unterführung der Bärenkreuzung.

Zeugensuche und Täterbeschreibung

Die Polizei sucht nun nach dem Unbekannten, der die Frauen sexuell belästigte. Der Mann wird so beschrieben:

Männlich

16-18 Jahre alt

Etwa 1,70 Meter groß

Leicht korpulent

Kein Bart

Dunkles langärmliges Oberteil mit roter Kapuze

Schwarze Jacke

Schwarze Hose

Weiße Schuhe der Marke "Nike"

Schwarzer Rucksack der Marke "Nike"

Smartwatch am linken Handgelenk

Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Feldkirch unter der Telefonnummer +43 (0) 59 133 8150 zu melden.