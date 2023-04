In Hall in Tirol kam es am Freitagmorgen zu einem Vorfall sexueller Belästigung eines Kindes. Ein Mann wollte sich an einem 12-jährigen Mädchen vergreifen.

Es war Freitagmorgen gegen 7:30 Uhr und 7:45 Uhr m Bereich der Arbesgasse in Hall in Tirol: Ein Mann versuchte dort laut Polizei ein 12-jähriges Mädchen "unsittlich zu berühren". Das Mädchen begann daraufhin zu schreien und flüchtete.

Beschreibung des unbekannten Mannes

Der Mann ist bisher unbekannt. Die Polizei sucht aber nach ihm und hat auch eine Beschreibung des Tatverdächtigen:

Männlich

Ca. 50 bis 60 Jahre alt

Schmale Statur

Lange, weiße, gelockte Haare

Bekleidet mit einer dunklen Wintermütze und einer dunkelgrünen Winterjacke

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet die Bevölkerung um zweckdienliche Hinweise. Diese können an die Polizeiinspektion Hall in Tirol unter Tel. 059133/7110 weitergegeben werden.