Am Samstagnachtmittag hat die Polizei zwei Serien-Diebe in Memmingen festgenommen. Den beiden 28 und 25 Jahre alten Männer wird Ladendiebstahl, Diebstahl in einem besonders schwerem Fall sowie Diebstahl mit Waffen vorgeworfen. Der 28-Jährige muss sich außerdem noch wegen dem Besitz von Marihuana verantworten.

Ein Ladendetektiv eines Supermarktes in der Dr.-Karl-Lenz-Straße hatte die beiden dabei beobachtet, wie sie Waren in einem Wert in dreistelliger Höhe klauten. Bereits am Vortag hatten die beiden Waren in einem ähnlichen Wert entwendet.

Diebesgut sichergestellt

Eine Streifenbesatzung konnte zusammen mit dem Ladendetektiv die Täter stellen und die geklauten Waren sicherstellen. Nach Angaben der Polizei führte einer der Täter eine Schere griffbereit mit sich. Bei der Durchsuchung des Autos der Täter konnte die Polizei weiteres Diebesgut sichern, dass die beiden aus einem anderen Verbrauchermarkt geklaut hatten. Außerdem wurde im Rucksack des 28-Jährigen eine geringe Menge Marihuana aufgefunden.

Kein fester Wohnsitz in Deutschland

Weil die Täter keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, nahm die Polizei sie vorläufig fest. Anschließend werden diese einem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher über die Fortbestehung der Festnahme entscheiden wird.