Ein noch unbekannter Täter hat in der Nacht zum Sonntag 16 Autos in Friedrichshafen aufgebrochen. Die Polizei ermittelt.

Um 3:24 Uhr löste der Täter die Alarmanlage eines Autos in der Straße "Am Riedlewald" aus. Vor Ort stellte die Polizei dann fest, dass der Täter die Scheibe an der Fahrertür eingeschlagen und eine Handtasche gestohlen hatte. Im Anschluss fand die Polizei dann weitere 16 aufgebrochene Fahrzeuge.

Fahrzeuge in mehreren Straßen aufgebrochen

Der Bereich der Diebstahlserie erstreckt sich auf die Straßen "Am Riedlewald", Wendelgardstraße, Marienstraße, Allmandstraße bis zur Bismarckstraße. Bei dem Autoaufbruch "Am Riedlewald" konnte ein Zeuge einen etwa 20-jährigen Täter vom Fahrzeug weglaufen sehen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Weitere Geschädigte und Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Friedrichshafen melden. Die Telefonnummer lautet 07541-7013104.