In Überlingen (Bodenseekreis) ist am Dienstag eine 72-Jährige von einem rollenden Auto erfasst worden. Die Frau wurde dabei verletzt.

Laut der Polizei hatte ein 54-jähriger Mann sein Auto am Dienstagabend gegen 17 Uhr auf abschüssiger Straße im Turmgartenweg abgestellt. Das Auto machte sich jedoch selbstständig, rollte rückwärts quer über die Fahrbahn und erfasste eine 72-jährige Fußgängerin auf dem Gehweg. Die Frau stürzte daraufhin und zog sich Kopfverletzungen zu.

Das Auto prallte danach gegen einen Laternenmast und blieb erst dann stehen. Die 72-jährige Fußgängerin musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An dem Fahrzeug der Marke Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. An dem Laternenmast entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.