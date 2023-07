Schweres Unglück in Berg bei Ravensburg. Eine 81-jährige Frau ist am Mittwoch von ihrem eigenen Auto überrollt worden.

In der Gemeinde Berg bei Ravensburg ist eine 81-jährige Frau am Mittwochabend von ihrem eigenen Auto überrollt worden. Laut Polizei habe die Frau ihr Auto auf einem Parkplatz in der Bergstraße abgestellt. Die Frau haben dann allerdings beschlossen, ihr Auto noch einmal umzuparken und öffnete deswegen die Fahrertür. Daraufhin geriet das Auto in Bewegung und überrollte zunächst die Füße der Frau.

Autofahrerin (81) durch eigenes Auto schwer verletzt

Die 81-Jährige stürzte und das Auto überrollte vermutlich auch ihre die Oberschenkel, so die Polizei. Das Auto der Frau stieß einige Meter weiter gegen einen abgestellten Anhänger und wurde so gestoppt. Die Schwerverletzte musste vor Ort erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.