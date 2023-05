Bei Motorradunfällen in Oberbayern und im südlichen Alb-Donau-Kreis sind am Sonntag und am Montagmorgen drei Menschen gestorben. In Kienberg (Landkreis Traunstein) wurden zudem drei Personen zum Teil schwer verletzt.

Bei dem Unfall im Landkreis Traunstein ist am Sonntagmittag ein 50-jähriger Motorradfahrer gestorben. Laut Polizei war ein 62-jähriger Motorradfahrer mit einer 32-jährigen Mitfahrerin gegen 13:30 Uhr ungebremst in das Heck eines abbiegenden Autos geprallt. Dadurch wurde der 62-Jährige mit seinem Motorrad über das Auto auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Zwei entgegenkommende Motorradfahrer im Alter von 50 und 23 Jahren konnten nicht mehr ausweichen und stürzten ebenfalls.

50-jähriger Motorradfahrer stirbt an Unfallstelle - Drei Verletzte im Krankenhaus

Der 50-Jährige zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er noch am Unfallort starb. Die 23 und 62 Jahre alten Motorradfahrer und die 32-jährige Sozia zogen sich schwere Verletzungen zu. Sie wurden mit einem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser geflogen. Die betroffene Kreisstraße T8 bei Kienberg war für mehrere Stunden gesperrt.

Tödlicher Motorradunfall bei Senden - Zeugen finden Unfallopfer

Auch in Staig bei Senden ist am Sonntag ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Zeugen hatten gegen 16:50 Uhr zwischen Oberkirchberg und Steinberg ein liegendes Motorrad in einem Graben an einer Straße gefunden. Neben der Maschine entdeckten sie dann auch die Leiche des 42-jährigen Fahrers. Laut Polizei muss der Mann in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Straße abgekommen sein. Im Anschluss prallte er dann gegen ein Verkehrsschild und stürzte.

Tödlicher Unfall bei Staig - Wer hat etwas gesehen?

Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter anderem versuchen die Beamten herauszufinden, um welche Uhrzeit sich der Unfall ereignet hat. Mögliche Zeugen sollen sich bei der Polizei melden. Die Telefonnummer lautet 07392/96300.

Motorradfahrer stirbt in Piding

In der Nacht zum Montag ist auch in Piding (Landkreis Berchtesgadener Land) ein Motorradfahrer gestorben. Der 29-Jährige war gegen 0:40 auf der Auenstraße unterwegs und wollte ein vorausfahrendes Auto überholen. Beim Wiedereinscheren sei der Mann ins Schlingern geraten und gestürzt. Der Motorradfahrer rutschte dann unter ein geparktes Auto.

Reanimationsmaßnahmen ohne Erfolg

Polizeibeamte, ein Notarzt und Anwohner mussten den Mann unter dem Fahrzeug herausziehen. Die anschließenden Reanimationsmaßnahmen verliefen jedoch ohne Erfolg. Der 29-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang rekonstruieren.