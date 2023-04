Weil er kurz am Steuer eingeschlafen ist, hat am späten Donnerstagabend ein 34-jähriger Autofahrer einen Unfall auf der Walgauautobahn bei Schlins (Vorarlberg) verursacht.

Der Mann fuhr gegen 21:15 Uhr auf der Walgauautobahn in Richtung Tirol, als er in einem Baustellenbereich auf die rechte Fahrbahnseite kam und zwei Leitbaken rammte. Der Mann wahr vermutlich am Steuer eingeschlafen, so die Polizei. Anschließend schleuderte das Auto gegen die recht Leitplanke, wo es schließlich auf der rechten Fahrspur zum Stehen kam.

Alkoholtest ergibt einen Wert von 1,8 Promille

Der Autofahrer kam noch glimpflich davon. Er zog sich bei dem Unfall eine Prellung an der rechten Hand zu. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus nach Feldkirch. Ein Alkotest ergab, dass der Mann bei dem Unfall 1,80 Promille intus hatte. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.