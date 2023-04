Seine Nachbarin im Streit mit einer Schusswaffe bedroht hat am Samstag ein 60-Jähriger in Trostberg (Landkreis Traunstein). Daraufhin rückte das SEK an.

Am Samstag wurde die Polizeiinspektion Trostberg um kurz nach 12:30 Uhr zu einem Nachbarschaftsstreit in Trostberg gerufen. Während des Streits hatte ein 60-Jähriger zu einer Schusswaffe gegriffen und seiner Nachbarin gezeigt. Die verständigte anschließend die Polizei.

Mann befindet sich in einem psychischen Ausnahmezustand

Weil die Polizei konkrete Anhaltspunkte dafür hatte, dass sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befindet und so davon auszugehen war, dass er für andere gefährlich wird, rückten zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Polizei-Dienststellen zum Einsatzort an. Auch Spezialeinsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos Südbayern(SEK) waren darunter.

SEK nimmt den 60-Jährigen fest

Weil sich der 60-Jährige allein in seiner Wohnung aufhielt, bestand keine Gefahr für andere. Da er aber augenscheinlich Zugriff auf Waffen hatte und die Polizei deshalb nicht ausschließen konnte, dass Polizisten beim Einsatz gefährdet werden, stürmten Spezialkräfte des SEK die Wohnung. Verletzt wurde dabei niemand.

Die Polizisten nahmen den amtsbekannten Mann in Gewahrsam und brachten ihn zur weiteren Betreuung und für eine fachspezifische Bewertung in einer Fachklinik unter.