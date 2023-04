Auf der A96 bei Kammlach hat am frühen Montagmorgen ein 58-jähriger Mann einen Unfall verursacht. Dabei wurden insgesamt sechs Personen verletzt. Die Autobahn musste für rund zwei Stunden komplett gesperrt werden.

Laut Polizei fuhr der 58-jährige Mann mit seinem Kleintransporter am Montagmorgen gegen 05:30 Uhr auf der A96 in Richtung Lindau. Kurz vor dem Kohlbergtunnel kam er aus noch nicht geklärter Ursache vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Ein nachfolgendes Auto versuchte noch nach links auszuweichen, prallte dabei zunächst gegen die Mittelleitplanke und anschließend in das Heck des Transporters. In dem Auto waren der 33-jährige Fahrer und vier weitere Insassen.

Fünf Personen verletzt

Durch den Aufprall verlor der 58-Jährige die Kontrolle über seinen Lieferwagen, schleuderte gegen die rechte Schutzplanke und kippte dann auf die Seite. Beide Fahrzeuge kamen mitten auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer des Kleintransporters, der 33-jährige Autofahrer und dessen vier Insassen wurden allesamt leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden und wurden von einem Abschleppdienst geborgen. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei insgesamt auf über 40.000 Euro.

A96 knapp zwei Stunden komplett gesperrt

Die Fahrbahn in Richtung Lindau war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für etwa zwei Stunden komplett gesperrt. Die Feuerwehren Erkheim und Schlegelsberg sicherten die Unfallstelle ab und leiteten den Verkehr an der Anschlussstelle Stetten aus. Gegen den 58-jährigen Unfallverursacher leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.