Schwerer Unfall auf dem Parkplatz der A8 bei Elchingen: Ein Wohnmobil kracht in einen stehenden Sattelzug. Der Fahrer wird schwer verletzt. Grund für den Unfall war wohl ein Krampfanfall.

Am Mittwochabend fuhr laut Polizei ein 65-jähriger Mann mit seinem Wohnmobil auf der A8 in Richtung Stuttgart. Auf Höhe Elchingen fuhr er dann laut Zeugenaussagen auf den dortigen Parkplatz. Doch schon beim Einfahren auf den Parkplatz stimmte offenbar etwas nicht.

Unfall auf Autobahn-Parkplatz Elchingen: Wohnmobil kracht in stehenden Sattelzug

Das Wohnmobil schrammte nämlich mit mäßiger Geschwindigkeit an einem parkenden Auto entlang. Ohne merklich langsamer zu werden knallte das Wohnmobil anschließend in das Heck eines stehenden Sattelzuges.

Keine weiteren Verletzten - Autofahrer leisten Erste Hilfe

Die Nutzer der stehenden Fahrzeuge befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Fahrzeug, sondern standen auf dem dortigen Parkplatz, berichtet die Polizei. Sie eilten sofort herbei um Hilfe zu leisten und sahen wie der Fahrer des Wohnmobils zitternd hinterm Steuer saß. Um ihn zu bergen und Erste Hilfe zu leisten, schlugen sie kurzerhand die Scheiben des versperrten Wohnmobils ein.

Rettungshubschrauber fliegt schwer verletzten Mann ins Krankenhaus nach Ulm

Ein Rettungshubschrauber, der zufällig in der Nähe war, setzte kurze Zeit nach seiner Alarmierung zur Landung an und brachte den Fahrer des Wohnmobils in das Bundeswehrkrankenhaus nach Ulm. Der 65-jährige Mann hatte sich schwere Verletzungen zugezogen. An den Fahrzeugen entstand laut Verkehrspolizei Günzburg ein Gesamtschaden von etwa 40.000 Euro.

Grund für Unfall war wohl ein Krampfanfall bzw. eine Erkrankung während der Fahrt

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Die Polizei geht aber wohl davon aus, dass der Unfall von einem Krampfanfall, den der Mann beim Fahren erlitt, herrühren. Wörtlich teilt die Polizei mit, dass die Unfallursache "bei einer während der Fahrt erlittenen Erkrankung zu finden sein" dürfte.