In Wangen im Allgäu kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Ein Autofahrer hatte ihn übersehen.

Beim Einfahren in den Kreisverkehr Isnyer Straße / Friedrich-Ebert-Straße hat am Donnerstagabend gegen 19:30 Uhr laut Polizei ein 18 Jahre alter Nissan-Fahrer einen 74-jährigen Radfahrer übersehen. Es kam deshalb zum Zusammenstoß.

Gestürzt und schwer verletzt

Der Radler stürzte bei dem wuchtigen Aufprall und zog sich schwerere Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte den 74-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Sowohl am Fahrrad als auch an dem Auto entstand geringer Sachschaden.