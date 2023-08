Nach einem schweren Unfall am Samstag bei Buchloe hat die Polizei heute über den aktuellen Stand der Ermittlungen informiert. Ein 24-jähriger Fahranfänger war bei Starkregen auf der B12 in den Gegenverkehr geraten und mit zwei Autos kollidiert.

Gegen 00.50 Uhr der 24-Jährige auf der B12 in Fahrtrichtung A 96 auf Höhe Lindenberg auf die Gegenfahrbahn geraten. Dabei streifte er zunächst das Auto eines 43-jährigen Mannes und stieß anschließend frontal mit dem Opel einer Familie zusammen, der sofort zu brennen begann.

Fahrer gerät "Wie aus dem Nichts" in den Gegenverkehr

Ersten Zeugenvernehmungen zufolge waren die entgegenkommenden Fahrzeuge wegen des starken Regens nur mit etwa 80 km/h unterwegs, als der Unfallverursacher laut Polizeimeldung "wie aus dem Nichts" auf ihre Fahrspur gekommen sei. Die Polizei vermutet, dass der Fahranfänger trotz starkem Regen mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.

Fahranfänger hatte über zwei Promille im Blut

Der 24-Jährige wurde beim Unfall schwer verletzt, schwebt aber laut Polizei nicht mehr in Lebensgefahr. Er konnte sich bereits telefonisch bei der Polizei melden und gab an, sich nicht mehr an die Fahrt erinnern zu können. Er gab allerdings gegenüber der Polizei zu, vor der Fahrt Alkohol getrunken zu haben. Das Ergebnis der Blutuntersuchung ging zwischenzeitlich ein und ergab eine Alkoholwert von mehr als zwei Promille.

Fünfjähriger Junge und Hund hatten Glück

Die Fahrer beider Fahrzeuge konnten das Krankenhaus zwischenzeitlich wieder verlassen, die beiden Mitfahrerinnen des zweiten Fahrzeugs werden weiterhin behandelt, auch die neunjährige Tochter befindet sich noch im Krankenhaus. Großes Glück hatten der fünfjährige Sohn und der Familienhund, der zum Zeitpunkt des Unfalls im Kofferraum war. Beide hatten der Polizei zufolge den Unfall unverletzt überstanden.