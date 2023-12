In Tirol hat sich am Montagabend eine schwerer Unfall in einem Stall ereignet. Ein Kleinkind wurde verletzt.

In Oberperfuss bei Innsbruck in Tirol hat sich am Montagabend ein schwerer Unfall in einem Stall ereignet. Laut der Landespolizei Tirol hatte ein 37-jähriger Mann in einem Stadel Heu durch eine Futterluke in den darunterliegenden Stall geworfen. Dabei waren auch seine beiden Söhne anwesend.

Tirol: Kleinkind stürzt durch Futterluke

Der dreijährige Sohn des 37-Jährigen hielt sich dabei direkt neben seinem Vater auf und wollte etwas Heu durch die Futterluke treten. Dabei trat der kleine Junge jedoch ins Leere und stürzte rund drei Meter in die Tiefe. Das Kleinkind prallte daraufhin auf den strohbedeckten Stallboden.

Unfall in Stadel in Tirol: Dreijähriger musste ins Krankenhaus

Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der kleine Junge in die Klinik nach Innsbruck gebracht. Angaben über die schwere der Verletzungen machte die Landespolizei Tirol nicht.