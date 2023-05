In Sulzberg ist eine Seniorin am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Die 90-Jährige wollte die Schulstraße überqueren und übersah dabei laut Polizei den Anhänger eines LKWs, der kurz zuvor in die Straße eingebogen war.

Der Anhänger erfasste die Dame, sodass sie zu Boden stürzte und sich schwer verletzte. Ein Notarzt und ein Rettungswagen brachten die Seniorin ins Krankenhaus. Die Polizei konnte keine technischen Mängel an dem LKW feststellen. Sie schloss auch aus, dass der 36-jährige Fahrer zu schnell unterwegs war.