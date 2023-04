Am Samstag gegen 12:00 Uhr hat ein stark betrunkener Autofahrer in Neu-Ulm einen Verkehrsunfall mit erheblichen Sachschaden verursacht. Der 66-Jährige war gegen eine Gartenmauer gekracht.

Bereits vor dem Unfall waren anderen Verkehrsteilnehmern die unsichere Fahrweise des 66-Jährigen aufgefallen. Er fuhr laut Polizei in Schlangenlinien und verlor auf Höhe des Himberweg die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte zunächst gegen ein Verkehrszeichen und anschließend in eine Gartenmauer. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Autofahrer unter erheblichen Alkoholeinfluss stand. Daher ordnete die Polizei eine Blutentnahme an und beschlagnahmten noch an Ort und stelle den Führerschein des Unfallverursachers.

Fahrer leicht verletzt

Glücklicherweise befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fußgänger auf dem Gehweg im Bereich der Unfallstelle, sodass keine anderen Verkehrsteilnehmer in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Autofahrer wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. An seinem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 35.000 Euro. Den Mann erwartet jetzt ein Strafverfahren.