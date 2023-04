In Ichenhausen ist ein Mann am Samstagnachmittag bei Gartenarbeiten schwer verletzt worden. Der Mann war gerade dabei, mit einer Kettensäge Efeu von einem Baum zu entfernen, als das Sägeblatt ihn am Hals verletzte.

Der Polizeimeldung zufolge hatte sich das Sägeblatt im Holz des Baumes verklemmt. Als der Herr an der Säge riss, schlug ihm das Sägeblatt gegen den Hals. Dadurch erlitt er eine stark blutende Wunde. Er konnte seine Ehefrau auf den Unfall aufmerksam machen, die sofort die Rettungskräfte alarmierte.

Hubschrauberlandung auf Sportplatz

Ein Notarzt versorgte den Mann noch vor Ort. Wegen seiner schweren Verletzungen musste er jedoch dringend in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Rettungsleitstelle zog eine Rettungshubschrauber hinzu, der in Ichenhausen auf dem Sportplatz landete. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten zum Landeplatz, wo ihn der Hubschrauber aufnahm und ins Krankenhaus flog. Neben em Notarzt und den Rettungskräften waren auch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ichenhausen vor Ort, um die Hubschrauberlandung abzusichern.