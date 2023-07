Bei Bad Wörishofen hat sich am Freitag ein schwerer Verkehrunfall ereignet. Vier Personen zogen sich dabei teils schwere Verletzungen zu.

Entsprechend einem Bericht der Polizei war ein 52-jähriger Autofahrer Freitagnacht auf der Staatsstraße 2015 in Richtung Bad Wörishofen unterwegs. Auf Höhe einer Reitsportanlage wollte der Mann dann nach links abbiegen, übersah dabei aber einen herannahenden Abschleppwagen. Der 52-Jährige kollidierte daraufhin frontal mit dem LKW.

Frontalunfall bei Bad Wörishofen: Vier Menschen müssen ins Krankenhaus

Durch den Aufprall wurden der 52-jährige Autofahrer, zwei Insassen im Auto und der Fahrer des Abschleppfahrzeugs teils schwer verletzt. Alle Verletzten mussten vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten komplett gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro, so die Polizei.