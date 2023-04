In Kempten ein 38-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Samstag einen schweren Autounfall verursacht. Der Mann war zu schnell unterwegs und war auch noch betrunken.

Der 38-jährige Mann war gegen 1:30 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Stephanstraße in RIchtung Stadtmitte unterwegs. Dabei geriet er mit seinem Auto immer wieder nach rechts in den Grünstreifen und verlor letztlich die Kontrolle über sein Auto. Das Fahrzeug kam daraufhin ins Schleudern, rutschte quer über die Fahrbahn und prallte gegen einen Laternenmast im mittleren Grünstreifen. Im Anschluss blieb das Auto des betrunkenen Rasers in der Mitte der Fahrbahn stehen.

Fahrer stand unter Alkoholeinfluss

Die Polizeibeamten stellten bei dem Unfallverursacher zunächst einen starken Alkoholgeruch und entsprechende Ausfallerscheinungen fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Verletzte gab es bei dem Unfall glücklicherweise nicht.

Hohe Sachschaden

Das Fahrzeug des Betrunkenen wurde bei dem Unfall schwer beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 30.000 Euro. Die Feuerwehr musste den Laternenmast komplett entfernen. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Mannes, ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren.